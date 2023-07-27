Горно-Алтайск, 27 июля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В Сети появилось видео захода на посадку вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Кадры 27 июля опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как воздушное судно плавно снижается. Однако затем вертолёт зацепил провода электропередачи и рухнул в селе Тюнгур. После происшествия Ми-8 загорелся.

По последним данным, всего на борту находились 16 человек. Шестеро из них погибли, ещё десять пострадали.

По информации канала, вертолёт принадлежит «АлтайАвиа». Борт выполнял коммерческий рейс.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Республике Алтай. В результате ЧП винтокрылая машина загорелась.