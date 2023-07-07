Одинцово, Московская область, 27 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Пенсионерка из Московской области попалась на удочку телефонных мошенников и лишилась квартиры и сбережений. Об этом 27 июля сообщили в подмосковном управлении МВД России.

«МВД МЕДИА»

«Сначала доверчивая 69-летняя местная жительница перевела по указанным ей реквизитам 1 млн рублей накоплений, затем взяла кредит на сумму 500 тысяч рублей и перечислила их мошенникам», ― рассказала представитель правоохранительного ведомства Татьяна Петрова.

Кроме того, через несколько дней пожилая женщина продала свою квартиру, а вырученные 6 млн рублей отдала прибывшему курьеру.

Мошенники действовали по старой схеме. Они позвонили жительнице Одинцово и, представившись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка, сообщили ей о попытке хищения её сбережений со счёта и попросили перевести средства по указанному номеру телефона.

Сотрудники уголовного розыска отследили маршрут передвижения посыльного и установили его личность. Им оказался 22-летний житель Липецка. Афериста задержали. в отношении него возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников. Житель Василеостровского района перевёл злоумышленнику 14,6 млн рублей. В заявлении в полицию 71-летний пострадавший рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и убедил его перевести сбережения на указанные им счета.

В тот же день в полицию Московского района города обратился ещё один пожилой человек, ставший жертвой телефонных мошенников. 75-летний горожанин перевёл на указанные аферистами счета в разных банках 11 млн 609 тыс. рублей. Злоумышленники попытались также убедить потерпевшего продать принадлежащую ему квартиру.