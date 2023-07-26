Киев, 27 июля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Суд в Киеве продлил до 23 сентября арест экс-главы налоговой службы Украины Романа Насирова, которого обвиняют в коррупции, сообщила в своём Telegram-канале общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

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При этом у него осталось право внесения залога в размере 261 млн гривен ($6,960 млн). Если Насиров решится воспользоваться этой возможностью, то ему наденут электронный браслет. Кроме того, после внесения залога обвиняемому запретят общаться со свидетелями и обяжут сдать все заграничные паспорта.

Как сообщало ИА Регнум, Роман Насиров был впервые задержан в Киеве в марте 2017 года. Операция проводилась сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины.

В январе 2018 года его уволили с поста руководителя налоговой службы за двойное гражданство. Помимо украинского, Насиров имел венгерский и британский паспорта. В июле 2018 года он заявил о намерении стать президентом Украины.

31 октября 2022 года Насирова арестовали по обвинению в получении неправомерной выгоды. Следствие считает, что Насиров при пособничестве советника получил в 2015–2016 годах в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн гривен ($19,250 млн) за содействие компаниям, подконтрольным владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку.