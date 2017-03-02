Киев, 3 марта, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задержан в Киеве сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры, передаёт издание «Украинская правда».

ВАДИМ ЧУПРИНА Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров

Сообщается, что Насиров был задержан вечером 2 марта после обысков, проведённых в центральном офисе Государственной фискальной службы.

По информации издания, чиновник является подозреваемым по уголовному делу, связанному с «неправомерными, по мнению следствия, решениями Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиями с орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко».

Как сообщало ИА REGNUM, сам Онищенко подозревается на Украине в хищении государственных средств в особо крупном размере при добыче и продаже природного газа. Сумма ущерба оценивается в 3 млрд гривен (120 млн долларов).

В начале декабря Онищенко, находящийся в Великобритании, рассказал журналистам, что в начале своего президентства Пётр Порошенко подкупал депутатов Верховной рады.

По утверждению экс-депутата, применяя такие методы, глава украинского государства организовал назначения на должности генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины устраивающих его людей и лоббировал принятие выгодных для себя законов в Верховной раде.