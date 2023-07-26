Москва, 26 июля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Авиастроительную корпорацию «Иркут», производящую МС-21 и SSJ-100, переименуют в «Яковлев», сообщили в пресс-службе компании.

Известия/Павел Бедняков

«Решение принято с учётом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации», — уточнили в корпорации.

«Иркут» за последние 20 лет прошёл путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники. Переименование — закономерный шаг развития компании, отметили в пресс-службе.

Все процедуры по переименованию корпорации планируют завершить в августе 2023 года.