Москва, 26 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Государственная дума на заседании 26 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, если на сегодня минимальная сумма для инициирования банкротства составляет 50 тыс. рублей, а максимальная ― 500 тыс. рублей, то, согласно принятому документу, эти границы расширили. Теперь гражданин сможет инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность не ниже 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей.

Законом также предусмотрено сокращение срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство, ― с десяти до пяти лет.

Кроме того, в перечень лиц, которым доступна внесудебная процедура банкротства, включили граждан, у которых основным доходом является пенсия, а также получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, но при условии, что у таких лиц нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

Документ внесён правительством РФ. Закон вступит с силу через 90 дней после официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, поправки в закон «О банкротстве» (127-ФЗ) вступили в силу с 1 сентября 2020 года. Они позволяют гражданам России с задолженностью не менее 50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей оформить банкротство во внесудебном порядке. Закон полностью исключает из процесса профессиональных участников рынка — арбитражных управляющих. Должники смогут воспользоваться новой возможностью при обращении в многофункциональные центры (МФЦ).

В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, расширяющие применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц. Согласно им, обратиться за списанием долгов по упрощённой схеме теперь смогут пенсионеры.