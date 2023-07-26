Владивосток, 26 июля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Четверо детей за две недели были госпитализированы с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами в Приморском крае. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального минздрава.

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Уточняется, что дети были госпитализированы с признаками отравления жидкостью для розжига и нефтепродуктами. Одному пострадавшему промыли желудок и отправили на амбулаторное лечение. Трое детей остаются под наблюдением врачей, состояние детей оценивается как средней тяжести.

В минздраве региона отметили, что жидкости, подобные попавшим в организм детей, могут вызвать тяжёлые повреждения внутренних органов. При этом самостоятельные попытки человека промыть желудок приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию токсичных веществ в лёгкие. В результате развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями.

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