Мелитополь, 20 июля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. ВСУ готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Исходя из поступающих по различным каналам оперативных данных, украинские войска готовят военную провокацию по форсированию Днепра с целью захвата Запорожской АЭС на конец июля», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, именно это время определено Киевом как «наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища».

Как сообщало ИА Регнум, после обстрела ВСУ в ночь на 6 июня разрушились задвижки Каховской ГЭС, вода неконтролируемо начала сбрасываться ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены полностью или частично. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС и начали эвакуацию населения.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.