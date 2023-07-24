Самара, 24 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 24 июля на форуме «iВолга» в Самарской области заявила, что снижать до 16 лет возрастной ценз для голосования нецелесообразно.

Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова

«Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми, 16-летние — это всего лишь школьники, они живут в достаточно тепличных условиях, они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни», — сказала Памфилова.

Она пояснила, что избиратель должен обладать жизненным опытом, чтобы анализировать, прежде чем сделать выбор. Памфилова добавила, что идея снижения избирательного ценза, возможно, со временем может стать предметом обсуждения, но не сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Памфилова заявила о начале подготовки к запланированным на март 2024 года выборам президента России.

В апреле она рассказала, что недружественные страны, прежде всего США, собираются сорвать выборы. На это выделяются большие средства.

В 2023 году 10 сентября в единый день голосования в российских регионах состоятся выборы различного уровня, в том числе довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов федерации.