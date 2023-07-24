Осло, 24 июля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Лидер леворадикальной партии Норвегии Rødt Бьёрнар Мокснес ушёл в отставку после задержания за кражу солнцезащитных очков из бутика аэропорта в Осло. Об этом стало известно 24 июля.

Brage. aronsen Лидер леворадикальной партии Норвегии Rødt Бьёрнар Мокснес

«Это было невероятно приятное путешествие в течение 11 лет, и я хочу сказать об этом больше, но сначала о главном: я взял эти солнцезащитные очки в магазине в Гардермуэн. Я совершил большую ошибку. Мне очень жаль, и я хочу за это извиниться», — процитировал Мокснеса телеканал NRK.

Репортёры отметили, что после кражи политик официально находился на больничном, и принял решение покинуть свой пост за день до его истечения. Временной главой партии стала Мари Сневе Мартинуссен.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью 2023 года на фоне перестановок, которые планируются в кабмине страны. Он поделился, что после этого планирует заняться «нормальной жизнью» вне политики и работой, совсем не имеющей к ней отношения. Уоллес заявил, что «весьма счастлив пойти и работать в баре», а также заняться скачками и гонками «Формулы-1».

Уход Уоллеса также связывают с подготавливаемыми премьер-министром страны Риши Сунаком перестановками в правительстве, с помощью которых он намерен «представить общественности более свежую команду перед выборами в парламент».