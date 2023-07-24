Москва, 24 июля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В ходе круглого стола «Новые направления деятельности и виды продукции предприятий лесной отрасли в условиях санкций», проведенного ИА Регнум в пресс-центре «Известий», начальник управления лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов заявил, что повышение арендной платы за лесные участки касается только новых договоров аренды и не касается старых.

ИА Регнум Круглый стол «Новые направления деятельности и виды продукции предприятий лесной отрасли в условиях санкций»

На вопрос участников круглого стола, на основании чего делается такой вывод, так как из текста постановления это не следует, Абрамов сообщил, что Рослесхоз по поводу постановления правительства РФ о повышении платы за аренду лесных участков получил заключение министерства юстиции. Согласно заключению, документ будет распространяться только на новые договоры, заключенные с момента выхода постановления. «Такие разъяснения мы направили в субъекты Российской Федерации», — подчеркнул Абрамов.

«Уточнить постановление давно просили все представители лесоперерабатывающего комплекса, поскольку неоднозначное трактование документа может привести лесопромышленников к неприятным последствиям в конце года. Если постановление действительно будет распространяться на новые договоры, это станет существенной поддержкой отрасли», — подчеркнул зампред комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле, председатель постоянно действующего круглого стола лесной отрасли Александр Спиридонов.