Москва, 27 июля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. До конца 2024 года двести тысяч работников культуры смогут бесплатно повысить квалификацию в лучших вузах страны — таких как знаменитая «Гнесинка» или ГИТИС. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Культура».

Известия/Александр Казаков

Сфера культуры не стоит на месте и постоянно эволюционирует: появляются новые технологии и возможности, а вместе с этим — новые профессии и требования для занятых в этой сфере людей. По нацпроекту «Культура» за последние три года уже 120 тысяч работников культуры со всей России смогли бесплатно повысить свою квалификацию в лучших вузах страны — от Российской академии музыки имени Гнесиных до Российского института театрального искусства — ГИТИС. В таких вузах с 2019 года специально создаются центры повышения квалификации. Сегодня их уже 20 в разных регионах.

Всего до конца 2024 года 200 тысяч работников культуры смогут улучшить свои навыки и профессиональные качества, пройдя повышение квалификации. Они освоят новые приёмы работы, получат навыки создания культурного продукта, отвечающего современным требованиям.

Один только Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров Российского института театрального искусства ГИТИС предлагает 22 программы повышения квалификации.

Как рассказали в самом известном театральном вузе России, сегодня число работников сферы культуры в стране превышает 1,5 млн человек, или 1% населения.

«Появляются новые технологии, которые влияют на культурную среду, поэтому необходимы новые компетенции, знания и навыки в работе с оборудованием, работе с людьми», — подчеркнула директор центра при ГИТИСе Тамара Потапенко.

По ее словам, ежегодно квалификацию на базе вуза повышают порядка 1,5 тыс. человек. Всё это творческие люди, увлеченные своей профессией, для которых главное — самореализация и воплощение в жизнь творческих замыслов. Причем это люди разного возраста и профессий.

Тамара Потапенко отметила, что основная масса слушателей намерена сразу же применять методики, новые упражнения и тренинги, о которых они узнали на курсах.

«Всё очень понравилось. Интереснее всего было слушать про разработку и подготовку светового оформления спектакля. На практике в первую очередь собираюсь применить создание световых партитур. Сегодняшняя форма программы — очная с применением дистанционных технологий — кажется мне оптимальной», — рассказал один из студентов курса Владимир Логинов.

Чтобы адаптироваться к современным реалиям и полностью раскрыть потенциал, квалификацию ежегодно повышают около 40 тысяч работников культуры.

«На курсе интереснее всего для меня были интонационно-логический анализ текста, артикуляционная гимнастика, орфоэпия. Я узнала много нового и рада, что смогу применить полученные знания в работе с детьми. Хотелось бы побольше таких уроков», — отметила Зарина Асланбекова.

Факультет дополнительного образования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения уже реализовал более трёхсот дополнительных образовательных программ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Особенно интересно было послушать про креативные кластеры, как они создаются, какие нужны условия для создания и функционирования. А также большое спасибо за примеры уже готовых проектов, на которые можно опираться», — поблагодарила преподавателей одна из студенток, Елизавета Буреиличева.

Другие представители сферы культуры, прошедшие повышение квалификации, также поделились положительными эмоциями, отметив, что открыли для себя много нового, интересного и полезного.

«Ловлю себя на мысли, что теперь я не просто хожу по улице, а развиваю насмотренность и ищу вдохновение. В наше время действительно есть множество инструментов, которые помогают развиваться», — отметила Юлия Николаева.

Образовательные программы включают в себя различные направления. Новое пространство для профессионального роста найдётся и для библиотекарей, и для сотрудников музеев и клубов, и для преподавателей детских школ искусств, и для многих других.

«Я работаю в сельской местности, поэтому для работы была полезна лекция «Основные компетенции руководителя креативного проекта». Особо отметила для себя, как комплексно решать проблемы и алгоритм запоминания при чтении», — рассказала библиотекарь Елена Бобкова, прошедшая курсы повышения квалификации в СПбГИКиТ.

Самыми востребованными направлениями стали музыкальное образование, менеджмент и библиотечное дело. Более 250 инновационных программ разработаны с участием лучших специалистов отрасли и выдающихся деятелей культуры и искусства.

Например, в Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова весной 2023 года завершились курсы повышения квалификации для 134 преподавателей детских музыкальных школ, школ искусств и колледжей из 41 региона России.

Занятия вели профессионалы высочайшего уровня, отметили в консерватории. На вебинарах и трансляциях в прямом эфире обсуждались методы звукоизвлечения, технической подготовки, организация репетиционной работы с ансамблем, особенности воплощения художественного образа произведений.

РИА Новости/Владимир Вяткин

Большой интерес у слушателей вызвали мастер-классы и открытые уроки, которые были подготовлены ведущими преподавателями кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов и преподавателями вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Спасибо за свежие идеи и направления в системе музыкального образования. Хочется отметить высокий уровень музыкантов-педагогов, которые проводили курсы», — поблагодарила коллег преподаватель детской школы искусств из Вологды Ольга Титова.

«Восхищает хорошая организация и благоприятная атмосфера творческого процесса в классе каждого педагога при взаимодействии с учащимися разных звеньев обучения. Предложены разные методы, формы и компоненты, помогающие в организации учебного процесса», — поделилась преподаватель Детской школы искусств №20 Саратова Екатерина Азизова.

В Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Пермского государственного института культуры завершили обучение по дополнительным профессиональным программам свыше 1600 человек. Это более 40% от общего числа слушателей, которые пройдут в регионе обучение по нацпроекту «Культура» в 2023 году.

«В процессе обучения были освещены цели и задачи научной деятельности региональных музеев, подняты проблемы организации научной деятельности в провинциальных музеях. Занятия проходили в форме лекций и практических занятий, что позволяло и освоить теоретическую часть курса, и обсудить возникшие вопросы», — рассказала преподаватель из Московской области Елена Бакшеева.

«Курс «Цифровые технологии, социальные сети и мультимедийный контент в учреждениях культуры» — это очень много интересного, разнообразного и доступного методического материала, которым можно воспользоваться в дальнейшем. Очень интересно построена схема проведения курсов, была возможность в свободное время просматривать трансляции в записи, что немаловажно при плотном графике работы», — добавила преподаватель из Костромской области Елена Горяева.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Культура» создан, чтобы сделать достижения культуры и искусства доступными для всех людей вне зависимости от места проживания, а также — помочь работникам отрасли совершенствоваться и получать новые знания.