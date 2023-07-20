Барнаул, 20 июля, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае обнаружили мертвым в реке тринадцатилетнего мальчика, которого искали пять суток, сообщила 20 июля старший помощник руководителя регионального главного управления СК Людмила Рязанцева.

Артем Геодакян/ТАСС

«Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее врем назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.

Ребёнок пропал 15 июля в Бийске, сразу же были развёрнуты масштабные поиски: мальчика искали полицейские, спасатели, волонтёры, привлекли водолазов и беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, двое детей утонули, купаясь в реке Чумыш в Алтайском крае. По факту гибели детей при купании Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Один из детей выжил при ДТП в 2021 году.