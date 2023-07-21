Иркутск, 21 июля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Правоохранители совместно со спасателями ведут поиски семейной пары с внуком, которые пропали в районе реки Лены в Иркутской области, сообщили 21 июля в региональном главном управлении МВД РФ.

ГУ МВД России по Иркутской области Место обнаружение лодки на реке Лене

По данным ведомства, 55-летний мужчина, 45-летняя женщина и их пятилетний внук отправились на рыбалку по реке Лене на моторной лодке 15 июля.

Вернуться домой они должны были 17 июля. Спасатели уже обнаружили в устье реки Бобровка затопленную лодку с вещами и оборудованием для рыбалки. Поиски пропавших продолжаются.

ГУ МВД России по Иркутской области Найденная затопленная лодка на реке Лене

Как сообщало ИА Регнум, двоих мальчиков десяти и тринадцати лет разыскивает полиция в Красноярске. Вечером 16 июля мальчики 2010 и 2013 годов рождения вместе ушли гулять и домой не возвращались. Родители сначала пытались найти детей самостоятельно, а затем обратились в полицию.