Лондон, 22 июля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Пекин не состоялся из-за исчезновения его китайского коллеги Цинь Гана, который давно не появлялся на публике. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Поездка Клеверли в Пекин должна была состояться в конце июля. Теперь она отложена, и это иллюстрирует влияние «таинственного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата на геополитику», говорится в статье.

«По словам двух источников, ситуация с Цинь была главной причиной того, что министр иностранных дел отложил поездку, а третий назвал её одним из нескольких факторов», — отмечает издание.

Главу китайского МИД не видели почти месяц. В последний раз он появился 25 июня на встрече с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама, затем его заменял предшественник, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Указано также, что первоначально официальный представитель МИД Китая объяснил отсутствие Цинь Гана на публике его «физическим состоянием», но потом этот комментарий убрали из стенограмм брифингов МИД.

Пекин и Лондон рассматривают новые даты поездки, британский МИД не комментирует ситуацию. Визит Клеверли планировался в рамках широкой заявки премьер-министра Риши Сунака на то, чтобы наладить отношения с Китаем, напряжённые из-за проблемы Гонконга и украинского кризиса, говорится в материале.

Задержка поездки Клеверли говорит о том, что дипломатические связи Китая могут пострадать из-за вопросов, связанных с главой МИД. Ни один британский чиновник ранга Клеверли не посещал Китай с тех пор, как в октябре 2022 года Си Цзиньпин в третий раз возглавил государство.

Как сообщало ИА Регнум, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме совершенно не представляют, что могло случиться с китайским министром Цинь Ганом.