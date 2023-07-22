Вашингтон, 22 июля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Администрации президента США Джо Байдена не известно, что случилось с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, который давно не появлялся на публике. Об этом заявил журналистам советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел Китая Цинь Ган

«Мы не знаем. Буквально так», — ответил советник на вопрос о судьбе Цинь Гана.

Салливан рассказал, что американский госсекретарь Энтони Блинкен должен был встретиться с главой МИД Китая на министерском форуме АСЕАН, который недавно прошёл в Индонезии. Однако вместо Цинь Гана там был экс-глава МИД, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Как сообщало ИА Регнум, Цинь Ган не появлялся в публичном пространстве несколько недель, СМИ стали высказывать разные версии произошедшего. По информации Bloomberg, из-за исчезновения китайского министра глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свою поездку в Пекин.