Лондон, 22 июля, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой визит в Китай. На это решение могло повлиять исчезновение из публичного пространства министра иностранных дел КНР Цинь Гана. Свои версии озвучило агентство «Блумберг» со ссылкой на информатора.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

Отмечается, что Цинь Гана общественность не видела уже несколько недель. СМИ на этот счёт высказывали разные версии.

Авторы отметили, что Клеверли отложил запланированную на июль поездку из-за долгого отсутствия китайского коллеги.

Версию поддержали и источники, сказав, что это стало «одним из нескольких факторов» принятого решения.

Как сообщало ИА Регнум, Цинь Ган вступил в должность министра иностранных дел Китая 30 декабря 2022 года.

По словам нового главы китайской дипломатии, отношения Москвы и Пекина «основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности против третьих сторон».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает своими друзьями и соратниками главу МИД Китая Цинь Гана и его предшественников на этом посту.