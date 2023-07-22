Вашингтон, 22 июля, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Продолжающиеся боевые действия наносят существенный ущерб Украине, чтобы оправиться от него потребуются десятилетия и триллионы долларов, написал в статье для 19FortyFive бывший подполковник армии США Дэниел Л. Дэвис.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Почти независимо от того, чем закончится война: физический ущерб, нанесённый стране, её промышленности, сельскому хозяйству и её народу, огромен — Украине потребуются десятилетия, чтобы полностью восстановиться», — говорится в публикации.

По словам офицера, бессрочная поддержка Запада не приведёт к победе Украины, она лишь продлит войну. Кроме того, обе стороны конфликта заминировали более 1000 км украинской территории, проходящих через одни из самых плодородных сельхозугодий Украины. По окончании боевых действий на разминирование уйдут годы.

Кроме сельского хозяйства проблемы на Украине кроются в миграции населения и психологической травме граждан. Длительность конфликта приводит к огромным потерям, даже если Запад для их решения окажет помощь на триллионы долларов. Бесконечный поток оружия лишь увеличит разрушения в стране. Игнорирование отсутствия успехов в контрнаступлении будет продлевать страдания украинцев, считает Дэвис.

Эксперт полагает, что Украина и Запад должны признать эту неприятную реальность и дипломатическим путём начать долгий и дорогостоящий процесс восстановления страны к нормальной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон готовил Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить её богатые ресурсы, а вместо этого США уничтожили украинскую нацию, заявил экс-советник главы минобороны полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Белый дом никогда не был заинтересован в Украине. Она являлась средством, рычагом для возможности заставить Россию истекать кровью, терять ресурсы.

В Китае главной жертвой украинского конфликта назвали Европу, которая «истекает кровью», в то время как США посылают оружие для ВСУ и наблюдают за происходящим из-за океана. Социально-экономические последствия украинского кризиса для Евросоюза оказались буквально катастрофическими из-за возрастания цен на энергоносители и резкого роста инфляции.