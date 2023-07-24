Казань, 24 июля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Суммарная выручка предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда» превысила уже 11 трлн рублей. Это значительно больше даже показателей Газпрома, заявил генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон на прошедшем в Казани V Федеральном форуме «Производительность 360».

Telegram-канал Proizvoditelnost V федеральный форум «Производительность 360»

Это мероприятие проводится в пятый раз и уже превратилось в главную российскую площадку, в рамках которой бизнес и эксперты обмениваются опытом в сфере бережливого производства, делятся лучшими лайфхаками по повышению производительности труда и своими успехами.

В этом году местом проведения стала Казань, а сам Татарстан в очередной раз показал высокие достижения, войдя в пятерку лидеров нацпроекта.

Так, на сегодняшний день в нём участвуют 226 татарстанских компаний, и это уже обеспечило хороший экономический эффект: рост добавленной стоимости в республике составил 21,3 млрд рублей, а средний прирост производительности труда — 37,2%.

Всего же нацпроектом охвачены более 5 тыс. компаний практически во всех российских регионах, 700 видов деятельности и 1,5 млн работников.

В центре внимания участников форума, как отметил в своем приветствии президент России Владимир Путин, оказались вопросы создания современных, качественных рабочих мест, широкого применения цифровых технологий и передовых управленческих методик. Всё это имеет ключевое, стратегическое значение для развития экономики и достижения технологического суверенитета.

В свою очередь вице-премьер Андрей Белоусов указал, что сегодня важно сосредоточиться на внедрении инструментов для развития и роста бизнеса, наращивания производства и выхода на новые рынки.

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И здесь уже есть чем гордиться. Благодаря поддержке Российского экспортного центра предприятия совершили первые поставки за рубеж более чем на 17 млрд рублей.

Так, выступивший на пленарной сессии форума заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов указал, что нацпроект в нынешних реалиях очень помогает решать актуальные для экономики задачи.

В частности, стимулируется развитие критически важных производств, наращиваются темпы импортозамещения за счет активной работы в регионах.

Замминистра напомнил, что параллельно в стране ведется цифровизация предприятий. Для взаимодействия участников нацпроекта с экспертами и отечественными разработчиками ПО запущена специальная платформа Эффективность. рф.

В настоящее время благодаря нацпроекту свою эффективность повышают более 600 пищевых компаний с общей выручкой 2 трлн рублей. Первые 325 предприятий, завершив пилотные проекты, увеличили свою производительность более чем на 20%. Среди них — владельцы известных, крупных брендов.

«Мы наблюдаем, как меняется состав участников нацпроекта — он вовлекает в свою орбиту всё больше крупных компаний и госкорпораций, а их гораздо сложнее развернуть в сторону бережливых технологий, нежели средний бизнес», — отметил генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Например, один из крупнейших производителей готовой рыбной продукции в России петербургская компания «Балтийский берег» выпускает порядка 16 тыс. единиц продукции: копченую, соленую рыбу, пресервы, салаты из морепродуктов. 92% покупателей — федеральный и региональный ретейл. Около 2% продукции отправляется на экспорт (в Армению, Азербайджан, Белоруссию, ОАЭ и другие страны). Всего за 4 месяца участия в нацпроекте предприятие добилось внушительных результатов.

«Благодаря участию в проекте и работе с экспертами мы смогли оптимизировать операции на производстве, сократить незавершенные работы, уменьшить переделку брака и увеличить выработку на человека на 40%», — рассказал старший технолог предприятия Илья Шутов.

Начальник направления организации труда компании Светлана Грачева отметила, что в дальнейшем полученные опыт и знания в рамках пилотного участия в нацпроекте будут масштабированы на всё производство.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» Игорь Московцев подчеркнул важность системного подхода и методических рекомендаций ФЦК во внедрении непрерывных улучшений непосредственно на предприятии.

Удачным примером такой практики стал «выпускник» нацпроекта «Нижегородский масложировой комбинат», являющийся одним из крупнейших в стране производителей соусов. При поддержке ФЦК предприятие на 16% увеличило выработку на одного сотрудника и на столько же сократило время изготовления.

«Успешный опыт проекта с ФЦК стимулировал развитие программы бережливого производства на всех предприятиях группы компаний «НМЖК». Вовлеченность сотрудников в кайдзен-движение выросла с 21% до 45% за два года. Общая производительность труда на предприятиях холдинга увеличилась более чем на 30%», — рассказал генеральный директор ГК «НМЖК» Алексей Масленников.

Высоко оценила взаимодействие с экспертами нацпроекта и компания «Ресурс», которая уже более 29 лет представляет на рынке продукцию марки «Увелка». Год от года ассортимент выпускаемого товара растёт.

«Отмечу, что работа с экспертами ФЦК прошла эффективно. Они предоставили не только методологию применения инструментов бережливого производства, но и сопровождали нас при возникновении любых трудностей. Проблемы мы разбирали в деталях и вместе искали решение. За время реализации проекта численность сотрудников на предприятии увеличилась на 127 человек — за счет наращивания объемов производства. А на пилотном участке заработная плата увеличилась на 35%», — рассказал директор по развитию ООО «Ресурс» Сергей Кирпиченко.

Улучшить свои показатели за время участия в нацпроекте смогла и известная российская кондитерская фабрика «Победа». Она более чем на 18% увеличила выручку. По словам генерального директора компании Ольги Муравьевой, экономический эффект от работы экспертов ФЦК на пилотном потоке предприятия превысил 260 млн рублей.

«Самый важный результат взаимодействия с ФЦК — это внедрение в коллективе культуры бережливого производства на уровне изменения мышления, изменения стереотипного подхода к задаче», — подчеркнула Муравьева.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Для этого на предприятиях по нацпроекту специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных Центров компетенций внедряют технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство. В результате сокращаются временные и финансовые затраты на производство. Значительно растет производительность труда.