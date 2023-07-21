Вашингтон, 21 июля, 2023, 03:34 — ИА Регнум. В Белом доме не видят со стороны России никаких конкретных подготовительных мер к применению ядерного оружия. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс.

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Выступая на Аспенском форуме по безопасности, шеф ЦРУ заверил присутствующих в том, что никаких конкретных приготовлений к применению ядерного оружия Россия не ведёт.

Как сообщало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 12 июля рассказал, как они вместе с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бёрнсом думали, «что же делать с Украиной».

Разговор состоялся в конце июня по инициативе американской стороны. Нарышкин отметил, что официальным предлогом для звонка стала попытка мятежа в России 24 июня, но в целом эта тема не очень интересовала Бёрнса.

Ранее главы ведомств лично встречались в ноябре 2022 года в Анкаре. Одной из тем встречи стал вопрос обмена осуждёнными между Россией и США. Также Нарышкин и Бёрнс обсудили угрозу применения ядерного оружия — глава ЦРУ собирался предупредить коллегу о «последствиях в случае применения ядерного оружия Россией» на территории Украины.