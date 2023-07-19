Будапешт, 19 июля, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Российский специалист Станислав Черчесов лишился должности главного тренера в венгерском футбольном клубе «Ференцварош». Об этом говорится на сайте команды.

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

«Результат моей личной беседы со Станиславом Черчесовым — мы больше не работаем вместе», — подтвердил в своих соцсетях президент клуба Габор Кубатов.

Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Чаба Мате.

Команда «Ференцварош» 19 июля под руководством Черчесова не смогла пробиться во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, потерпев разгромное поражение от фарерского «Клаксвика» (0:3).

Станислав Черчесов стал главным тренером венгерского клуба в декабре 2021 года. В апреле 2022 года он привёл клуб к победе в чемпионате Венгрии, 11 мая «Ференцварош» выиграл Кубок Венгрии. В октябре 2022 года впервые за 47 лет Черчесов вывел команду в весеннюю стадию еврокубков. В мае 2023 года «Ференцварош» под его руководством второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года главный тренер венгерского футбольного клуба «Ференцварош» Станислав Черчесов заявил, что не планирует обсуждать интерес к нему со стороны клубов из Азии. Тогда он отмечал, что хотел бы дальше развиваться именно с «Ференцварошем».