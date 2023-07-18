Анадырь, 18 июля, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Общество «Знание» и «Союзмультфильм» 18 июля открыли в трёх городах Чукотки серию семейных кинопоказов, сообщили ИА Регнум в пресс-службе общества.

Пресс-служба «Знание»

Первые сеансы прошли в Анадыре, Билибино и Певеке. Зрителям показали новую серию «Умки», также будут показаны серии «Ну, погоди!» и «Бременских музыкантов». Мероприятия проходят в рамках трека «Знание. Кино», они призваны вносить вклад в просвещение молодёжи, сохранение семейных ценностей, а также в поддержку отечественного кинематографа.

«Сейчас особенно важно, чтобы дети воспитывались на наших, отечественных мультфильмах. Тех, где говорится о верности долгу, бескорыстии, вере в будущее», — отметил в своём выступлении на церемонии открытия врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Пресс-служба «Знание» Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов

Отечественные мультфильмы отличаются атмосферой доброты, тем, что справедливость в них всегда побеждает, а друзья стремятся помогать друг другу, сказал также врио главы региона.

В рамках мероприятия художник-мультипликатор «Союзмультфильма» Анна Попова рассказала зрителям, как создавалась новая история «Умки». В свою очередь директор департамента управления проектами общества «Знание» Ирина Карих в своём выступлении отметила, что к просветительский киноакции общества присоединились все колледжи Чукотки, и выразила надежду, что такие кинопоказы станут традиционными для всех регионов страны.

Пресс-служба «Знание»

Пресс-служба «Знание»

Как сообщалось ранее, в июне 2023 года губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва подписали соглашение о намерениях по созданию парка развлечений с комплексом туристической инфраструктуры. Тематический парк, аналог известного европейского, но с героями «Союзмультфильма», предполагается создать в Конаковском округе.