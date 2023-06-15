Тверь, 15 июня, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва подписали соглашение о намерениях по созданию в Верхневолжье многофункционального парка развлечений с комплексом туристической инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, документ был подписан сегодня, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва подписали соглашение о намерениях по созданию в Верхневолжье многофункционального парка развлечений с комплексом туристической инфраструктуры

Это новый этап сотрудничества тверского региона и киностудии в туристической сфере, отметили в пресс-службе. Уникальный тематический парк развлечений, аналог известному европейскому, но с героями «Союзмультфильма» — добрыми, искренними, прививающими детям ценности дружбы, уважение к старшим, семье, любовь к Родине, будет создан в Конаковском муниципальном округе.

«Наша задача обеспечить возможность не только приехать туда в любой сезон, в любое время, но и чтобы парк выполнял воспитательную и просветительскую миссию, укреплял нравственные ценности. Уверен, что тематический парк «Союзмультфильма» станет точкой притяжения в Тверскую область туристов со всей России», — сказал Игорь Руденя.

При парке предусмотрена производственная площадка «Союзмультфильма», кампус для сотрудников киностудии и деревня аниматоров, что позволит увеличить производство отечественных мультфильмов, будет способствовать популяризации профессий в мультипликации среди детей и молодёжи.

«Развитие креативного потенциала — важнейший вклад в будущее региона. Роль творческих отраслей в структуре экономики постоянно повышается. Уверена, что наше сотрудничество станет платформой для вовлечения детей и молодёжи Тверской области в сферу креативных индустрий и последующей профориентации», — отметила Юлиана Слащёва.

Подписание соглашения позволит привлечь инвестиции в размере порядка 25 млрд рублей, запланировано создание 1500 новых рабочих мест.

Ранее при содействии киностудии в Твери открыты два современных детских сада «Чебурашка» и «Умка», названные и оформленные в честь героев отечественных мультфильмов. Кроме того, детский сад «Умка», который был открыт 1 июня этого года, стал первым дошкольным учреждением, где совместно с «Союзмультфильмом» оборудована мультипликационная студия. Там дошколята могут самостоятельно создавать мультфильмы.