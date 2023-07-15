Москва, 15 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на главного редактора «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также телеведущую Ксению Собчак. Их подготовку вели украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 15 июля.

Владимир Трефилов/РИА Новости Главный редактор RT Маргарита Симоньян

Сотрудники ведомства действовали совместно с МВД и Следственным комитетом.

«Предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве уточнили, что неонацистов из группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. По данным ФСБ, они осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак.

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом году члены неонацистской группировки, задержанные по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, также планировали убийства нескольких российских журналистов.

Как рассказал один из задержанных, они обсуждали варианты покушения на Дмитрия Киселёва, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна. Этим список планировавшихся жертв не исчерпывается.

Кроме того, планировались нападения на военкоматы, поджоги автомобилей с символикой, связанной со спецоперацией российских войск на Украине.

В июле ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Спецслужбы задержали завербованного для данной цели СБУ россиянина 1988 года рождения. Известно, что ранее он прошёл на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу. В ФСБ отметили, что довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не успел, так как его задержали при изъятии из тайника взрывного устройства.