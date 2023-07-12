Москва, 12 июля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Ведущую шоу «Измены» и актрису Татьяну Виноградову избил её парень-украинец на Бали. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Кадр из фильма «Как в кино». Россия Татьяна Виноградова

«У подобного поведения нет и не может быть оправдания», — написала девушка в социальной сети, продемонстрировав синяки после избиения.

Ведущая, снимавшаяся в «Интернах» и сериале «След», уехала на индонезийский остров три года назад. Актриса утверждает, что 44-летний молодой человек из Киева нанёс ей телесные повреждения, заподозрив в измене во время празднования её 32-летия 10 июля. Виноградова рассказала, что он устроил погром в их арендованном доме, избил её, а когда она очнулась с травмами, скрылся. Девушки сказал, что молодой человек начал пить и устраивал ссоры, в том числе из-за политики.

После случившегося актриса хочет продать бизнес на Бали и вернуться в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в июле актёра театра и кино Павла Баршака избили неизвестные на юге Москвы. Нападение произошло ночью на улице Нагорной. У 42-летнего актёра — открытая рана на голове. По данному обстоятельству полиция проводит проверку и устанавливает причины произошедшего.

Бывшая жена экс-мэра Нижнего Новгорода и депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинила супруга в избиении. Врачи диагностировали у женщины перелом носа, ушибы и ссадины.