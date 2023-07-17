Москва, 17 июля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Пробка, образовавшаяся на границе Крыма и Херсонской области попала на видео. На кадрах видно, что большое количество машин скопилось между Чонгаром и Геническом в Херсонской области. Как сообщил источник ИА Регнум, выезд из Крыма свободный, однако дальше в Херсонской области возникают заторы из-за блокпостов. В настоящее время решается вопрос об увеличении пропускной способности, военный комендант лично выехал на место и занимается решением проблемы.

Кадр из видео

17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымском мосту, в результате чего один из автомобильных пролётов получил повреждения. На мосту остановили движение автомобильного транспорта. Возобновлена работа Керченской переправы. Кроме того, как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, решения по организации проезда по территории новых регионов уже приняты. Он отметил, что будет ускорен проход через границу, введут ускоренную проверку документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения будет круглосуточно, для чего дополнительно примут меры безопасности. Позднее в понедельник ФСБ сообщила, что при выезде из Крыма ввели упрощённый порядок пропуска транспортных средств, следующих по сухопутному коридору, который стал альтернативой проезду по Крымскому мосту.