Москва, 17 июля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Решения по организации проезда по территории новых регионов приняты после теракта на Крымском мосту. Об этом 17 июля заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Он сообщил, что провёл заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта.

«Принят ряд решений по организации проезда по новым территориям: ускорен проход через границу, ускоренная проверка документов при въезде в Ростовскую область, возможность движения круглосуточно, для чего дополнительно будут приняты меры безопасности», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в ближайшее время будет запущена Керченская паромная переправа. Все паромы готовы к работе по организации перевозки машин и пассажиров.

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Как сообщало ИА Регнум, Хуснуллин по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина возглавил правкомиссию по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту.

В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.