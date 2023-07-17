Москва, 17 июля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Законопроект о введении штрафов за выгул без намордника собак потенциально опасных пород поддержали в правительстве России. Об этом 17 июля сообщают «Известия».

Peggy Marco Прогулки с собакой запрещены!

Изменения предполагается внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В правительстве поддержали законопроект при условии его доработки до момента внесения в Госдуму.

Изменения должны будут соответствовать закону «Об ответственном обращении с животными», в котором указано, что собак потенциально опасных пород запрещено выводить без поводка и намордника везде, кроме территории, принадлежащей хозяину. В законопроекте уточняется, что штрафовать нарушителей смогут полицейские, но контроль за соблюдением правил остаётся за региональным надзором.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — рассказал изданию автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Штраф планируется установить в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Перечень потенциально опасных пород собак утверждён в 2019 году. Выгул собак из этого списка регулируется только на уровне регионального законодательства, инициатива предполагает введение федерального контроля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что законопроект о безнадзорных животных, в котором запрещён самовыгул кошек и собак, приняла во втором и третьем чтениях Государственная дума РФ.

В соответствии с поправкой свободный выгул домашних питомцев будет разрешён лишь в специально отведённых местах. Вне таких мест хозяева будут обязаны контролировать перемещение своего любимца, в том числе контроль нужно будет осуществлять на проезжей части, во дворах, в лифтах, на детских площадках и в иных местах.