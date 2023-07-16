Москва, 17 июля, 2023, 02:55 — ИА Регнум. В Carlsberg Group заявили, что датская компания не получила официального уведомления о передаче во временное управление Росимущества доли иностранных владельцев в российской структуре компании «Балтика». Об этом говорится в пресс-релизе, распространённом 16 июля.

(сс) Superedd Пиво

«Carlsberg Group не получала официальной информации российских властей относительно указа президента или последствий для пивоваренной компании «Балтика», — говорится в пресс-релизе.

Также в датской компании подчеркнули, что Carlsberg Group работает в соответствии с местными правилами и нормами, поэтому подобное развитие событий стало неожиданным.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 16 июля, был опубликован президентский указ, в котором указывается передача Росимуществу доли в ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и акций АО «Данон Россия». Соответствующий указ вступил в силу в день его официального опубликования.

О решении продать бизнес в России Carlsberg Group объявила ещё в марте 2022 года. Соответствующее соглашение было подписано лишь в июле этого года.