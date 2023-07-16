Лондон, 16 июля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Члены парламента Великобритании раскритиковали систему оборонных закупок страны, назвав её нефункциональной и опасной для Вооружённых сил Великобритании. Об этом сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В сформулированном парламентским комитетом по обороне отчёте отмечается, что министерству обороны Великобритании необходимо провести реформу, чтобы повысить военный потенциал страны.

«В этих новых более сложных условиях нам нужна система оборонных закупок, которая сможет в должной мере снабжать наши вооружённые силы», — приводит издание отрывок из отчёта.

В отчёте также проводится сравнение с Францией, которая, по мнению парламентариев, способна более эффективно и быстро осуществлять необходимые закупки.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что правительство Великобритании подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку для улучшения условий торговли со странами-участниками. Протокол о присоединении подписала министр по делам бизнеса и торговли страны Кеми Баденок.