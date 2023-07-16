Лондон, 16 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Правительство Великобритании подписало соглашение о присоединении к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку для улучшения условий торговли со странами-участниками. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Министр по делам бизнеса и торговли [Кеми Баденок] подписала протокол о присоединении к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве», — говорится в материале.

По данным Sky News, заключённая торговая сделка стала крупнейшей с момента выхода Великобритании из Европейского союза. Присоединение страны к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку позволит Великобритании снизить тарифы для экспортёров.

Великобритания стала первым новым членом, присоединившимся к блоку, в который входят Австралия, Бруней, Канада, Япония, Чили, Малайзия, Мексика, Перу, Вьетнам, Сингапур и Новая Зеландия.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня министерство обороны Великобритании сообщило, что страна ввела санкции против Белоруссии из-за её связи с Российской Федерацией. По данным ведомства, Лондон ввёл запрет на импорт золота, цемента и древесины.