Лондон, 16 июля, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес поделился, чем он хочет заняться после ухода с поста главы военного ведомства, 15 июля в интервью британскому изданию Times.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Уоллес подтвердил своё намерение оставить предстоящей осенью пост главы минобороны Великобритании и уйти из политики на фоне перестановок, которые планируются в кабинете министров страны.

Министр обороны рассказал, что хочет вернуться к «нормальной жизни» вне политики и заняться деятельностью, не имеющей отношения ни к политике, ни к обороне страны.

«Я весьма счастлив пойти и работать в баре», — поделился глава минобороны Соединённого Королевства.

Помимо этого, Уоллес добавил, что хочет заниматься тем, что ему нравится. В качестве таких занятий министр назвал гонки «Формулы-1» и скачки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свой пост, на котором он находится с лета 2019 года. Возможность ухода Уоллеса с занимаемого поста связывают с подготавливаемыми премьер-министром страны Риши Сунаком перестановками в правительстве, с помощью которых он намерен «представить общественности более свежую команду перед выборами в парламент».

При этом Уоллес является сторонником Сунака, и его возможный уход не связан с нынешним курсом правящей Консервативной партии.