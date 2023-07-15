Омск, 15 июля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировали спасатели на крыше пятиэтажного жилого дома в Омске. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

Информация о возгорании поступила в региональное отделение МЧС в 23:22 по местному времени (20:22 мск). Оперативно прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелась кровля на пятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу Бульвар Победы, 3.

В 22:36 мск объявлена локализация пожара, а в 22:51 мск ликвидировано открытое горение. Пожарные занимаются проливом конструкций. Решается вопрос о размещении эвакуированных и спасённых жильцов дома.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в пятиэтажном доме в Омске. Из дома эвакуировано 60 человек, спасено ещё трое человек. Информация о пострадавших не поступала. Возгорание тушили 65 пожарных с привлечением 11 единиц техники.