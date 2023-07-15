В Омске загорелась крыша пятиэтажного дома
В Омске загорелась крыша пятиэтажного дома, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров
Омск, 15 июля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Крыша пятиэтажного дома загорелась в Омске, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло около 00:00 по местному времени, загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу Бульвар Победы, 3. Пламя охватило кровлю и чердак здания.
Общая площадь пожара достигла 1125 кв. метров. Из дома эвакуировано 60 человек, ещё трое спасены. По предварительной информации, пострадавших нет. К борьбе с пожаром привлечены 65 человек и 11 единиц спецтехники.
Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в особняке XVIII века на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе Петербурга. В тушении участвуют 32 сотрудника МЧС, задействованы шесть единиц техники. Информация о пострадавших не сообщалась.