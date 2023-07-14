Санкт-Петербург, 14 июля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. В особняке XVIII века на набережной Лейтенанта Шмидта в Василеостровском районе Петербурга вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

Дарья Драй ИА Регнум

Загорелось двухэтажное здание с чердаком. Площадь уточняется. Пожару присвоили номер 1 БИС. В тушении участвуют 32 сотрудника МЧС, задействованы шесть единиц техники.

Сведений о пострадавших пока нет.

По данным карт, на набережной Лейтенанта Шмидта, 31, расположен особняк, до революции принадлежавший семье главного акционера Российско-американской резиновой мануфактуры Франца Утемана. Здание построили в 1720–1730-е годы и многократно перестраивали. За свою историю дом принадлежал также камергеру В. Стрешневу, типографу И. Тредиаковскому и придворному камергеру Г. Парланду.