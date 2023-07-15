Нижний Новгород, 15 июля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 15 июля подвели итоги работы V Всероссийского форума «Дигория». В последний день работы форума состоялись презентации профильных проектов, вручение III Национальной премии и награждение победителей конкурса «Росмолодёжь. Гранты».

Артем Геодакян/ТАСС Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко

В течение всего времени работы форума участники и их наставники разрабатывали проекты по направлениям «Молодежь и страна», «Социально-политическая экспертиза», «Образование и просвещение», «Медиа и коммуникации» и «Политические технологии». Одним из приглашённых на форум экспертов стал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Успешность и конкурентоспособность страны определяется масштабом мечты. Вопрос лишь в том, о чем будет мечтать будущее поколение. И участникам «Дигории» я хочу пожелать прежде всего смелости мечты», — отметил Кириенко в своём обращении к участникам форума.

Для вручения III Национальной премии экспертный совет выбрал девять лучших специалистов. Награды получили: Владислав Федоров, Мария Ильичева и Сергей Ушкин (номинация «Политические исследования»); Артемий Атаманенко, Александр Пугачёв и Полина Казанцева (номинация «Политические коммуникации»); Екатерина Голубенко, Анастасия Павлюченкова и Ксения Видная (номинация «Политические технологии»). Каждый награждённый получил специальные программы трудоустройства и членство в экспертном клубе «Дигория».

Победителями конкурса «Росмолодёжь. Гранты» стали Динара Тулегенова (проект «Молодёжная исследовательская мастерская»), Мария Самоделкина (проект «Волонтёрский центр поддержки участников СВО и их семей»), Екатерина Набатникова (проект «Стресс-СТОП: Повышение уровня стрессоустойчивости молодых сотрудников УИК и ТИК»), Игорь Распопов («Образовательный проект «Журналистик»), Галина Райченко («Образовательная лаборатория родительства «Мое чудо»). Победители получат поддержку на реализацию идей на общую сумму свыше 3 млн рублей.