Стамбул, Турция, 15 июля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Получение иностранцами первичного вида на жительство (ВНЖ) в Стамбуле сделали возможным только в крайних случаях. Как стало известно 15 июля, в остальном выдачу полностью приостановили.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Так, крайними случаями власти признали связанные с обеспечением безопасности лиц, лечением, обучением и участием в международной торговле. Десять районов Стамбула решением МВД закрыли для получения иностранцами ВНЖ ещё в октябре 2022 года, а в марте 2023-го решение распространилось на все 39 муниципалитетов. Официальной причиной стала борьба местных властей с нелегальной миграцией, пишет издание Dünya.

Согласно сведениям турецких властей, в 2022 году в стране насчитывалось 5,4 млн иностранцев, 1,3 млн из которых проживали в Стамбуле, составляя около 8% его населения.

Ранее стало известно, что Стамбул стал самым популярным транзитным городом у россиян. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) определили самые популярные у россиян страны для длительной транзитной остановки, и на первом месте оказалась Турция. Так, при длительной пересадке в Стамбуле туристы могут получить бесплатное проживание в отеле и другие предложения. Эксперты отметили в 2023 году удвоение числа визитов россиян в Стамбул. Второе и третье места после Стамбула заняли Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и Доха (Катар).