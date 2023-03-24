Южно-Сахалинск, 24 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В результате столкновения пригородного пассажирского поезда с самосвалом в Долинском районе Сахалинской области пострадали несколько человек. Об этом 24 марта сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Поезд

«По пути из Долинского района в Томари произошло столкновение самосвала с пригородным пассажирским поездом», — написал он в своём сообщении.

Также глава Сахалинской области уточнил, в результате аварии произошли разлив и возгорание топлива.

При этом Лимаренко добавил, что, по предварительным данным, несколько пассажиров получили незначительные травмы. Позднее он указал, что за медицинской помощью обратился водитель самосвала, которого отправили в больницу после осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в результате столкновения поезда и легкового автомобиля в Фурманове Ивановской области пострадали два человека. Оба пострадавших, находившиеся на момент ДТП в автомобиле, были доставлены в медучреждение.