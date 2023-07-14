Киев, 14 июля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке запретил Киевский городской совет на территории города. Такое решение опубликовано 13 июля на сайте горсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Необходимо окончательно, раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг», — пояснил глава постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта Вадим Ковальчук.

Кроме того, Ковальчук указал, что запрет касается распространения книг, художественных альбомов, аудиовизуальных произведений, музыкальных звукозаписей, изделий художественных промыслов, театральных и цирковых представлений, концертов и услуг.

Также депутат горсовета указал, что запрет действует и для объектов материальной и духовной культуры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе Александру Пушкину и Александру Суворову; изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.

Также в Киеве переименовали 26 объектов, связанных с Россией и СССР, а из библиотек в Черниговской области изъяли 390 тысяч книг на русском языке. Решение о переименовании городских объектов приняли 18 мая власти Киева, а книгами в библиотеках занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.