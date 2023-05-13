Москва, 13 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. В центре Москвы загорелась гостиница «Интерконтиненталь» на Тверской улице, сообщил 13 мая Telegram-канал Baza.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Очевидцы сообщают, что из здания валит дым. Предварительно, горит стройка рядом с отелем «Интерконтиненталь».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в столице произошло несколько крупных пожаров. Так, 12 мая на территории машиностроительного завода им. В. В. Чернышева в Москве произошёл пожар, в результате которого пострадали три человека. Возгорание возникло на втором этаже административного здания по адресу: улица Вишнева, дом 7. Огнём было охвачено 15 кв. метров.

9 мая пожар вспыхнул возле Измайловского кремля в столице. А 7 мая на стройке на западе Москвы загорелись строительные материалы.