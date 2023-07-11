Москва, 11 июля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Супруга арестованного в Италии ополченца из Донбасса Алессандро Бертолини рассказала ИА Регнум, что задержание мужа итальянскими властями сильно ударило по ней и маленькому сыну, который буквально каждый день зовёт папу и плачет.

ИА Регнум Алессандро и Диана Бертолини

Сама 23-летняя Диана Бертолини находится на пятом месяце беременности и стресс из-за ареста мужа сильно сказывается на её состоянии. Молодая пара познакомилась в Донецке, Алессандро участвовал в ополчении и защищал мирных жителей Донбасса.

Как рассказала женщина, сейчас они с ребёнком переехали в дом родителей мужа на севере Италии. Мальчик очень тяжело переносит арест отца.

«Моральное состояние сына нестабильно, потому что задержание происходило на его глазах. Он был в ужасе, сейчас каждый день спрашивает про папу и плачет», — рассказала Диана ИА Регнум.

Она призналась, что и сама переживает сильный стресс и справляется с ситуацией на одном упрямстве и вере в то, что может помочь супругу.

«Родители — пожилые инвалиды, а больше и нет никого… Кроме того, видеть слёзы ребёнка из-за отсутствия отца — самая главная движущая единица, пожалуй», — отметила она.

В октябре молодые родители ждут пополнения — ещё одного мальчика. По сложившейся традиции, имя младшему должен дать Алессандро. Диана очень надеется, что к моменту родов что-то решится и муж будет рядом.

«В Италии я буду находиться до победного. Я ни на миг не опускаю руки и с дрожащим сердцем жду Алессандро домой», — добавила женщина.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля в аэропорту Милана «Мальпенса» был задержан 29-летний Алессандро Бертолини. Его обвинили в участии в боевых действиях против ВСУ в Донбассе. Бертолини, уроженцу города Роверето, дали сойти с трапа самолёта и тут же увезли на допрос.

Адвокат ополченца рассказал, что Алессандро имеет двойное гражданство — России и Италии — и при необходимости готов отказаться от итальянского паспорта.