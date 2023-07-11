Лондон, 11 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. 35-летняя супруга экс-премьера Кэрри Джонсон поделилась в социальной сети фотографиями новорожденного мальчика.

МИД России Борис Джонсон

«Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в мир. Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон родился 5 июля в 9:15 утра», — написала Кэрри Джонсон.

На фотографиях супруга экс-премьера, одетая в белое платье, держит ребенка на руках.

Фрэнк стал восьмым ребенком Бориса Джонсона и вторым для Кэрри Джонсон.

В 2021 году Борис Джонсон женился на своей 33-летней возлюбленной Кэрри Саймондс. Церемония бракосочетания состоялась в Вестминстерском соборе. Джонсон много лет сожительствовал с Саймондс. Когда он стал премьер-министром, она переехала вместе с ним в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. В 2019 году пара объявила о помолвке, а в в 2020 году у Джонсона и Саймондс родился сын Уилфред.

Для экс-премьера это уже третий брак. Первый раз Джонсон женился в 1987 году на своей сокурснице по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн. Во второй раз Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера. Вместе они прожили 25 лет. У Джонсона и Уилер четверо детей: две дочери и два сына.