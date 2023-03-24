Москва, 24 марта, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова, который входит в госкорпорацию «Ростех», наращивает выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М. Об этом, как сообщает пресс-служба Ростеха, 24 марта заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе рабочей поездки на авиационный завод.

Пресс-служба ОАК/ТАСС Первый полет бомбардировщика Ту-160М после модернизации

«Это уникальные машины — прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям», — сказал Чемезов.

Решение о возобновлении производства модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М было принято президентом России. Обновленные самолеты обладают существенно расширенными боевыми возможностями, в них заложен значительный потенциал. Уточняется, что модернизированный Ту-160 получил новые системы связи и навигации, радиоэлектронное оборудование и двигатели НК-32-02.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2022 года на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что российская ядерная триада пополнилась первым стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Ранее глава Российского государства Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать боеготовность и совершенствовать ядерную триаду. По словам президента, это главная гарантия суверенитета России.