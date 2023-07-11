Лондон, 11 июля, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла заявила о постоянном ухудшении состояния здоровья мужа. Соответствующее заявление женщина сделала 10 июля на конференции швейцарского пресс-клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме… Джулиан — несвободный человек с 2010 года. И он был заключен в квартире площадью 110 квадратных метров в течение девяти лет до его задержания. Сейчас он содержится в тюрьме с повышенными мерами безопасности», — пояснила Стелла Ассанж.

Также супруга Ассанжа уточнила, что у её мужа был небольшой инсульт осенью 2021 года, после чего он постоянно принимает лекарства. Стелла Ассанж подчеркнула, что крайне обеспокоена, что с её супругом что-нибудь может случиться.

Джулиан Ассанж стал широко известен в 2006 году после работы над сайтом WikiLeaks, который предназначен специально для публикации секретных документов. В 2010 году на сайте была опубликована информация о гибели мирных жителей в Багдаде после атаки вертолёта ВВС США. В этом же году на сайте началась публикация американских документов дипломатического характера.

В США Ассанж обвиняется в раскрытии самого крупного в истории страны массива секретных документов, по совокупности обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам супруги Ассанжа, у него начались проблемы с физическим и психологическим состоянием здоровья. Об обеспокоенности состоянием мужа Стелла Ассанж заявляла и ранее, в декабре 2022 года. По её словам, он содержится вместе «с очень опасными людьми, некоторые из которых психически больны». Помимо того, Стелла Ассанж добавила, что, когда её супруг попал в тюрьму Великобритании, у него был высокий риск совершения самоубийства, из-за чего ему пришлось полгода провести в лазарете.