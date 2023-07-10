Киев, 10 июля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. ВСУ усилят свои позиции на границе с Белоруссией более прочными инженерными заграждениями и вооружением с военной техникой. Об этом 10 июля сообщил командующий объединенными силами украинской армии генерал Сергей Наев в Telegram-канале.

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Ранее в северной операционной зоне на житомирском, ровенском и волынском направлениях провели проверку оборонных возможностей украинской армии, проинформировал военачальник.

«Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному усилить группировку украинской армии «Север» на белорусском направлении. Перед этим Наев зачитал доклад о положении дел в Белоруссии.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 февраля 2022 года заявил, что республика не будет принимать участие в украинском конфликте, а о помощи её никто не просит. Он добавил, что страна будет оказывать России всяческую поддержку.

Ранее Лукашенко рассказал, что представители Киева предложили ему заключить пакт о ненападении. Белоруссия в ответ на это, как следует из его слов, ответила отказом.