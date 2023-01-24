Минск, 24 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что представители украинской стороны предлагают заключить пакт о ненападении.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Лукашенко

«Не знаю, зачем это украинцам. <…> просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить», — цитирует Лукашенко агентство БелТа 24 января.

Также президент Белоруссии отметил, что Киев продолжает вооружать боевиков, что несет в себе потенциальную угрозу национальной безопасности республики.

Ранее Александр Лукашенко высказывался о напряженной военно-политической и экономической ситуации на границе с Белоруссией.