Киев, 30 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному усилить группировку армии Украины «Север» на белорусском направлении. Он написал об этом 30 июня в Telegram-канале.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Ставка (главнокомандующего ВСУ)… Отдельный доклад Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы Украины по ситуации в Белоруссии… Решением ставки — главкому Залужному и командующему «Севера» (оперативно-тактической группой войск) Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — написал он.

Зеленский уточнил, что в ходе заседания были заслушаны доклады Залужного, командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Как сообщало ИА Регнум, белорусский президент Александр Лукашенко 24 февраля 2022 года заявил, что страна не будет принимать участие в украинском конфликте, и её о помощи никто не просит. При этом он уточнил, что республика будет оказывать России всяческую поддержку.

При этом 24 января 2023 года Лукашенко рассказал, что представители Украины предложили ему заключить пакт о ненападении. При этом Белоруссия, как следует из его слова, на предложение Киева ответила отказом.