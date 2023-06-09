Иркутск, 9 июня, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Девочка в возрасте полутора лет пропала в Иркутске во время прогулки с матерью. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Днём женщина вместе с маленькой дочерью находилась на берегу реки Ушаковки в районе садоводства «Просвещение». В какой-то момент мать обнаружила пропажу ребёнка. Найти дочь самостоятельно она не смогла и обратилась в полицию.

Ребёнка ищут полицейские и добровольцы. На девочке была бежевая футболка с рисунком, бежевые шорты, синие кроссовки и жёлтая панама. Граждан, что-либо знающих о местонахождении девочки, просят звонить в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Иркутске восьмилетняя девочка пропала по дороге из школы домой. Её искали во дворах и подъездах, но оказалось, что больше семи часов девочка провела в лифте в своём же доме. Ребёнок не смог покинуть кабину лифта из-за отключения электричества. Сотовой связи не было, призывы о помощи никто не слышал. Школьницу вызволил из лифта работник аварийной службы.