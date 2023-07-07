Москва, 7 июля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Катара. Об этом 7 июля сообщил журналистам генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Матч со сборной Катара пройдёт в Дохе 12 сентября. Федерация футбола Катара определит, на каком стадионе он пройдёт», — сказал Митрофанов.

Он добавил, что есть планы провести ещё одну встречу с другим соперником, но в этой ситуации есть большие сложности. РФС хочет, чтобы матч состоялся в России.

Как передавало ИА Регнум, в мае в РФС сообщили, что сборная России по футболу следующий тренировочный сбор проведёт осенью. При этом отмечалось, что союз ведёт переговоры с футбольными федерациями ряда стран и предварительно договорился о проведении товарищеских матчей.

В мае также стало известно, что сборная Камеруна отказалась от товарищеского матча с командой России. Правительство страны запретило своим футболистам проводить встречу с российской сборной, которая была запланирована на 15 июня.