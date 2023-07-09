Киев, 9 июля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Власти Украины легализацией марихуаны хотят сделать из страны центр наркотического бизнеса. Так считает бывший депутат Рады Ольга Богомолец. Её мнение опубликовала Vesti. ua.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Политик считает, что под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать «новой Колумбией в центре Европы».

С разрешения властей можно будет выращивать и обрабатывать каннабис в больших объёмах.

«Это нужно властям для продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса. Любители больших денег не всегда имеют возможность выращивать каннабис в своей стране, однако легализация может это исправить», — пояснила Богомолец, добавив, что стратегическое решение по этому вопросу уже принято.

Как сообщало ИА Регнум, выступление президента Украины Владимира Зеленского за легализацию лекарств на основе каннабиса свидетельствует о желании Киева соответствовать стандартам и ценностям некоторых западных стран, где разрешено потребление этого наркотика, а также подтверждает прошлые подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Зеленский, ещё будучи кандидатом в президенты, поднимал тему легализации медицинского каннабиса. В 2021 году Верховная рада Украины на внеочередном заседании не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Свою инициативу Зеленский обосновал тем, что украинцам нужно помочь не терпеть боль, стресс и травмы из-за напряжённой ситуации в стране.