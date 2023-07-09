Украина может стать центром наркобизнеса — экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Богомолец: легализация каннабиса превратит Украину в центр наркобизнеса
Киев, 9 июля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Власти Украины легализацией марихуаны хотят сделать из страны центр наркотического бизнеса. Так считает бывший депутат Рады Ольга Богомолец. Её мнение опубликовала Vesti. ua.
Политик считает, что под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать «новой Колумбией в центре Европы».
С разрешения властей можно будет выращивать и обрабатывать каннабис в больших объёмах.
«Это нужно властям для продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса. Любители больших денег не всегда имеют возможность выращивать каннабис в своей стране, однако легализация может это исправить», — пояснила Богомолец, добавив, что стратегическое решение по этому вопросу уже принято.
Как сообщало ИА Регнум, выступление президента Украины Владимира Зеленского за легализацию лекарств на основе каннабиса свидетельствует о желании Киева соответствовать стандартам и ценностям некоторых западных стран, где разрешено потребление этого наркотика, а также подтверждает прошлые подозрения об употреблении украинским лидером некоторых веществ. Таким мнением поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Зеленский, ещё будучи кандидатом в президенты, поднимал тему легализации медицинского каннабиса. В 2021 году Верховная рада Украины на внеочередном заседании не поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Свою инициативу Зеленский обосновал тем, что украинцам нужно помочь не терпеть боль, стресс и травмы из-за напряжённой ситуации в стране.